ग्वालियर-आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पर काम शुरू, चंबल नदी पर बनेगा बिना पिलर वाला अनोखा हैंगिंग ब्रिज

डिजिटल डेस्क, मुरैना। ग्वालियर-आगरा के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का काम शुरू हो गया है। 4612 करोड़ रुपये की लागत से 88.4 किलोमीटर लंबा छह लेन का एक्सप्रेस-वे बनाया जा रहा है। इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी 32 किलोमीटर घटेगी। आगरा से मुरैना का सफर 35 से 40 मिनट और आगरा से ग्वालियर की यात्रा 60 से 65 मिनट में पूरी होगी।

परियोजना ढाई साल में पूरी होनी है। खास बात यह है कि चंबल नदी पर ऐसाह गांव के पास हैंगिंग पुल का निर्माण हो रहा है। इस पुल से गुजरने वाले वाहनों की आवाज से जलीय जीवों को कोई असुविधा नहीं होने पाएगी, क्योंकि पुल पर ध्वनि अवरोधक बनाए जा रहे हैं।

1600 मीटर लंबे इस पुल के लिए जमीन समतल करने और नदी किनारे पिलर बनाने का काम जारी है। पुल का 600 मीटर हिस्सा नदी के ऊपर तारों पर लटका होगा। नदी में पिलर नहीं बनाए जाएंगे, जिससे घड़ियाल, कछुए और डाल्फिन के रहवास प्रभावित नहीं होंगे।