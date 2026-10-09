सरकारी नौकरी विरासत में नहीं मिल सकती, अनुकंपा नियुक्ति पर ग्वालियर हाई कोर्ट का अहम फैसला

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर अहम कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई ऐसा अधिकार नहीं है, जो संपत्ति की तरह विरासत में मिल जाए। इसके लिए संबंधित सरकारी विभाग की नीति के तहत निर्धारित पात्रता और शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

न्यायमूर्ति अमित सेठ ने उत्तराधिकार न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें मृत पुलिस कर्मचारी हरिशंकर की मां या बहन को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार दिए जाने की बात कही गई थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तराधिकार या प्रोबेट की कार्यवाही के जरिए किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं दिया जा सकता। हालांकि, मां और बहन संबंधित सरकारी नीति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना दावा पेश कर सकती हैं।

वसीयत के आधार पर मां और बहन ने किया था दावा यह मामला पुलिस कर्मचारी हरिशंकर की 9 जुलाई 2007 को बनाई गई वसीयत से जुड़ा है। उनकी मृत्यु के बाद मां और बहन ने वसीयत के आधार पर प्रोबेट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों के बीच समझौता हुआ। इसके आधार पर उत्तराधिकार न्यायालय ने 23 अप्रैल 2010 को संपत्ति से संबंधित आदेश पारित किया। इसी आदेश में मृत कर्मचारी की मां या बहन को अनुकंपा नियुक्ति पाने का अधिकार दिए जाने की बात भी शामिल थी।

राज्य ने हाई कोर्ट में दी चुनौती उत्तराधिकार न्यायालय के आदेश में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े हिस्से को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामले पर विचार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोबेट कार्यवाही का इस्तेमाल अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार तय करने के लिए नहीं किया जा सकता।