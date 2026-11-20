डिजिटल डेस्क, गुना। गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। पिपरिया गांव में चरित्र पर संदेह के चलते एक पति ने सो रही पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पत्नी के शव के पास ही बैठा रहा। सुबह परिजनों ने महिला का खून से लथपथ शव देखा तो घर में चीख-पुकार मच गई।

मृतका की पहचान नोरी बाई भिलाला के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार रात पति-पत्नी ने साथ बैठकर खाना खाया था। इसके बाद दोनों सोने चले गए। देर रात जब नोरी बाई खटिया पर गहरी नींद में थी, तभी पति ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

सुबह खटिया पर मिला रक्तरंजित शव रात में हुई वारदात की जानकारी परिवार के अन्य सदस्यों को सुबह जागने पर हुई। उन्होंने खटिया पर नोरी बाई का रक्तरंजित शव देखा। दृश्य देखकर परिजन स्तब्ध रह गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी।