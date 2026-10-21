गुना में आधी रात डकैतों का धावा, बच्ची के सिर पर तानी बंदूक; फायरिंग में 3 लोग घायल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के गुना जिले में सशस्त्र बदमाशों ने आधी रात एक घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बेरखेड़ी गांव में बदमाशों ने परिवार की एक बच्ची को बंधक बनाकर उसके सिर पर बंदूक तान दी और अलमारी की चाबियां लेकर नकदी लूट ली। इस बीच परिवार ने फोन के जरिए ग्रामीणों को सूचना दे दी। लोगों के जुटने और घिरने का अंदेशा होने पर बदमाशों ने भागते समय गोलियां चला दीं। फायरिंग में परिवार के तीन लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

बच्ची को बंधक बनाकर मांगी अलमारी की चाबी जानकारी के मुताबिक, झागर चौकी क्षेत्र के बेरखेड़ी गांव निवासी वीरेंद्र धाकड़ मंगलवार रात अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। रात करीब दो बजे हथियारों से लैस बदमाश घर में घुस आए। आहट सुनकर परिवार की एक महिला जाग गई और उसने अन्य सदस्यों को भी जगा दिया।

परिवार के जागने पर बदमाशों ने एक बच्ची को पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तानकर धमकाया। उन्होंने रुपये और सामान सौंपने को कहा, वरना बच्ची को गोली मारने की चेतावनी दी। इसके बाद बदमाशों ने अलमारी की चाबियां लेकर नकदी निकाल ली।