गुना में भाजपा के कार्यक्रम में विवाद: मंडल अध्यक्ष को मंच पर कुर्सी नहीं मिली तो 'अपनों' पर ही भड़कीं बीनागंज विधायक
गुना के बीनागंज में भाजपा के एक कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष को मंच पर कुर्सी न मिलने से क्षेत्रीय विधायक ...और पढ़ें
HighLights
मंडल अध्यक्ष को मंच पर कुर्सी न मिलने पर विधायक नाराज।
भाजपा जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मंच से नीचे उतरे।
घटना के बाद भाजपा में गुटबाजी की चर्चाएं तेज हुईं।
डिजिटल डेस्क, गुना। जिले के बीनागंज में भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैठने की व्यवस्था को लेकर उस समय असहज स्थिति बन गई, जब मंडल अध्यक्ष को कुर्सी नहीं मिलने पर क्षेत्रीय विधायक प्रियंका मीना ने नाराजगी जताई। इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार, जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी मंच से नीचे उतरकर सामने रखी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए।
सोमवार शाम सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से बड़नगर जा रही जन सेवा यात्रा बीनागंज पहुंची थी। यात्रा के स्वागत के लिए उत्कृष्ट विद्यालय में खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा महामंत्री समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।
मंडल अध्यक्ष को खड़ा देख भड़कीं विधायक
कार्यक्रम के दौरान मंडल अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह मीना मंच पर खड़े नजर आए। उन्हें बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलने पर विधायक प्रियंका मीना ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मंडल अध्यक्ष को मंच पर बैठना चाहिए था।
इस पर जिला उपाध्यक्ष की ओर से जवाब दिया गया कि उन्हें बैठने से किसी ने मना नहीं किया है। बातचीत के बाद जिलाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों ने मंच छोड़ दिया और सामने लगी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद विधायक प्रियंका मीना भी उनके साथ नीचे जाकर बैठ गईं।
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घटना के बाद गुटबाजी की चर्चा
मंच पर हुई इस घटना के बाद भाजपा के भीतर गुटबाजी को लेकर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि पार्टी पदाधिकारी इसे किसी विवाद से जोड़ने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कार्यक्रम मंचीय आयोजन नहीं था और बैठने की व्यवस्था को लेकर हुई स्थिति को गुटबाजी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।