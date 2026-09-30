गुना में भाजपा के कार्यक्रम में विवाद: मंडल अध्यक्ष को मंच पर कुर्सी नहीं मिली तो 'अपनों' पर ही भड़कीं बीनागंज विधायक

डिजिटल डेस्क, गुना। जिले के बीनागंज में भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैठने की व्यवस्था को लेकर उस समय असहज स्थिति बन गई, जब मंडल अध्यक्ष को कुर्सी नहीं मिलने पर क्षेत्रीय विधायक प्रियंका मीना ने नाराजगी जताई। इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार, जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी मंच से नीचे उतरकर सामने रखी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए।

सोमवार शाम सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से बड़नगर जा रही जन सेवा यात्रा बीनागंज पहुंची थी। यात्रा के स्वागत के लिए उत्कृष्ट विद्यालय में खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा महामंत्री समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।

मंडल अध्यक्ष को खड़ा देख भड़कीं विधायक कार्यक्रम के दौरान मंडल अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह मीना मंच पर खड़े नजर आए। उन्हें बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलने पर विधायक प्रियंका मीना ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मंडल अध्यक्ष को मंच पर बैठना चाहिए था।