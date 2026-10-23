पेंशनरों को बड़ी राहत: अब घर बैठे बनेगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, बस करना होगा यह काम

अंजली तोमर, भोपाल। नवंबर आते ही पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की चिंता सताने लगती है। उम्र अधिक होने या चलने-फिरने में परेशानी के कारण कई बुजुर्गों के लिए बैंक और पेंशन कार्यालय तक पहुंचना आसान नहीं होता। ऐसे पेंशनरों को अब राहत मिलने जा रही है। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की मदद से घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाया जा सकेगा। इसके लिए 70 रुपये शुल्क देना होगा और अलग से डोरस्टेप चार्ज नहीं लगेगा।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) 5.0 अभियान के तहत यह सुविधा 1 से 30 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। भोपाल संभाग में इस काम के लिए 150 पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सेवा का लाभ रेलवे और राज्य सरकार के पेंशनर भी उठा सकेंगे।

फोन करते ही घर पहुंचेगा पोस्टमैन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पेंशनर डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा के टोल फ्री नंबर 155299 पर संपर्क कर सकते हैं। अनुरोध मिलने के 72 घंटे के भीतर पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक पेंशनर के घर पहुंचकर स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए पहचान का सत्यापन करेगा।

इस सुविधा से खासतौर पर उन बुजुर्गों को फायदा होगा, जिन्हें शारीरिक परेशानी या अन्य कारणों से घर से बाहर निकलने में दिक्कत होती है। उन्हें केवल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंक या संबंधित कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद इसकी जानकारी संबंधित पेंशन प्राधिकरण या बैंक के सर्वर पर ऑनलाइन अपडेट हो जाती है। ऐसे में पेंशनर को प्रमाण पत्र की प्रति लेकर बैंक या पेंशन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।