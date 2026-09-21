बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री निकालेंगे 500 किमी रथ यात्रा, 5 जिलों से गुजरेगी; नवरात्र में 11 अक्टूबर से शुरुआत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नवरात्र में बुंदेलखंड के पांच जिलों से होकर करीब 500 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। यात्रा 11 अक्टूबर से प्रस्तावित है और इसके दौरान छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह और टीकमगढ़ क्षेत्र से जुड़ाव रहेगा। बागेश्वर धाम के कार्यक्रम कैलेंडर में ‘श्री आश्विन नवरात्र रथ यात्रा’ के लिए 11 से 19 अक्टूबर की अवधि दर्ज है।

शास्त्री ने ऑनलाइन हवन कार्यक्रम के दौरान यात्रा की जानकारी साझा करते हुए इसे अपनी तीसरी बड़ी यात्रा बताया। उनके अनुसार, इससे पहले बागेश्वर धाम से ओरछा और दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्राएं निकाली जा चुकी हैं। पांच जिलों में 500 किलोमीटर का सफर स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक प्रस्तावित यात्रा का रूट छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह और टीकमगढ़ से होकर गुजरने वाला है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए बसों की व्यवस्था किए जाने की बात भी सामने आई है। जिन स्थानों पर रात्रि विश्राम होगा, वहां हनुमान चालीसा पाठ और सामूहिक हवन जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।