शादी से इन्कार पर खूनी वारदात! भोपाल में महिला RTO इंस्पेक्टर की हत्या, दोस्त ने पेड़ से फंदा लगाकर दी जान; मौके पर मिला खून से सना हथौड़ा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र की लेकपर्ल कॉलोनी में रविवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। दतिया में पदस्थ 45 वर्षीय आरटीओ इंस्पेक्टर मीनाक्षी गोखले का शव उनके दोस्त पवन द्विवेदी के मकान में मिला। उनके सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे और शव के पास ही खून से सना हथौड़ा पड़ा मिला। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है।

घटना के बाद पवन द्विवेदी का शव भी मकान से करीब 20 मीटर दूर एक पेड़ पर फंदे से लटका मिला। पुलिस के मुताबिक, प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पवन मीनाक्षी से शादी करना चाहता था, लेकिन मीनाक्षी इसके लिए तैयार नहीं थीं। आशंका है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच रविवार देर रात विवाद हुआ और इसी दौरान पवन ने मीनाक्षी के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया।

शव के पास मिला खून से सना हथौड़ा सूचना मिलने पर खजूरी सड़क थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मीनाक्षी का शव मकान के अंदर मिला। उनके सिर पर चोट के निशान थे। शव के पास ही खून से सना हथौड़ा मिलने से पुलिस को आशंका है कि इसी से हमला किया गया। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं।