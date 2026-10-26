मध्य प्रदेश: धार में टायर फटने के बाद पुलिया से नीचे गिरी बेकाबू कार, धमाके के साथ उठीं लपटें; चार दोस्तों की मौत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के धार में चलती कार में आग लगने से सागौर जिले के चार युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया।

टायर में आग लगने से हादसा

यह हादसा फोरलेन पर हुआ जहां कार के टायर में आग लगने के बाद वो पुलिया से नीचे गिर गई। इसके बाद आग पूरी कार में फैल गई और उसमें चार युवक जिंदा जल गए। जानकारी के मुताबिक कार सवार युवक सांवरिया सेठ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। तभी यह हादसा हो गया।