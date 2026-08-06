दतिया में हार पर बोले आशुतोष तिवारी- कांग्रेस के षड्यंत्र को समझ नहीं पाए; उमा ने कहा- हम सब परीक्षा में फेल

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी ने अपनी हार के लिए कांग्रेस के षड्यंत्र को कारण बताते हुए कहा है कि हम उस षड्यंत्र को समझ नहीं पाए। ऐसी और कौन सी बातें हैं, उनको संज्ञान में लेकर आगे के लिए सुधार करेंगे। गुरुवार को भोपाल में पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे आशुतोष ने पत्रकारों के सवाल पर यह बात कही।

भितरघात पर बोले- कोई चूक हुई तो है उपचुनाव में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा की भूमिका को लेकर सवाल पर आशुतोष सीधे कुछ कहने से बचते नजर आए। उन्होंने इतना ही कहा कि हर व्यक्ति की भूमिका के बारे में सबका अपना मत है, समीक्षा समिति तय करेगी कि किसने क्या भूमिका निभाई। भितरघात के सवाल पर बोले- कोई तो चूक हुई ही है, उसकी समीक्षा होगी।

नरोत्तम से मुलाकात को बताया 'सामान्य' पार्टी कार्यालय में आशुतोष तिवारी ने प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। चुनाव परिणाम के बाद डॉ. नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं है। सार्वजनिक जीवन में कुछ लिहाज होते हैं, यह सार्वजनिक जीवन की साधारण सी मुलाकात है।

2028 के चुनाव पर कही यह बात वर्ष 2028 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भी अपनी दावेदारी के सवाल पर आशुतोष ने कहा कि साधारण कार्यकर्ता की भूमिका में हूं, इसी भूमिका में ही रहूंगा। पार्टी नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा, उसका निष्ठापूर्वक पालन करूंगा।

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