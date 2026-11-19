डिजिटल डेस्क, भोपाल। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर भी दिखाई देने लगा है। इसके प्रभाव से गुरुवार से प्रदेश के आसमान पर बादलों का डेरा जमने लगेगा। वहीं, 21 और 22 नवंबर को प्रदेश के छह संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। मौसम में इस बदलाव के चलते दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है, जबकि रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने के आसार हैं।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, चक्रवाती तूफान अकवान दक्षिण और उससे लगे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है। यह लगातार उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। 20 नवंबर की दोपहर तक इसके और ताकतवर होकर उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों के बीच पहुंचने की संभावना है। तूफान के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश में बादलों की सक्रियता अधिक रह सकती है।

छह संभागों में बारिश की संभावना मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला के मुताबिक, चक्रवात की मौजूदा स्थिति को देखते हुए गुरुवार से प्रदेश में बादल छाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसके बाद 21 और 22 नवंबर को रीवा, जबलपुर, शहडोल, भोपाल, नर्मदापुरम और इंदौर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। हालांकि, तूफान की दूरी और उसकी आगे की दिशा को देखते हुए बारिश की स्थिति में बदलाव भी हो सकता है।

वरिष्ठ मौसम विज्ञानी वीएस यादव ने बताया कि अकवान के प्रभाव से प्रदेश में बादल छाने लगेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश में बादलों का घनत्व अधिक रहने की संभावना है। फिलहाल तूफान काफी दूर है, इसलिए इसके कारण होने वाली बारिश को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।