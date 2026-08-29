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'बहनों का स्नेह ही मेरी प्रेरणा', रक्षाबंधन पर बालाघाट में भावुक हुए सीएम मोहन यादव

By Digital Desk Edited By: Amit Singh
Updated: Sat, 29 Aug 2026 04:23 PM (IST)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रक्षाबंधन के अवसर पर बालाघाट में बहनों से राखी बंधवाई। उन्होंने बहनों के स्नेह को ...और पढ़ें

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HighLights

  1. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालाघाट में रक्षाबंधन मनाया।

  2. बहनों ने सीएम की कलाई पर राखी बांधकर अपना स्नेह दिया।

  3. सीएम ने बहनों के स्नेह को प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बताया।

डिजिटल डेस्क, भोपाल/बालाघाट। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आज बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बहनों के प्रति स्नेह और आत्मीयता का भावपूर्ण दृश्य देखने को मिला।

बहनों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव की कलाई पर राखी बांधकर अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने भी बहनों के इस आत्मीय स्नेह को भावपूर्वक स्वीकार करते हुए उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बहनों से आत्मीय संवाद किया और कहा कि बहनों का स्नेह और आशीर्वाद उनके लिए सदैव प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के प्रेम का पर्व नहीं, बल्कि स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प का भी पर्व है।