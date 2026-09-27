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सिंहस्थ 2028 के लिए CM मोहन का बड़ा कदम, उज्जैन में अपने पैतृक मकान पर चलाई गैंती; अब 15 मीटर चौड़ी होगी सड़क

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Published: Sun, 27 Sep 2026 02:38 PM (IST)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण अभियान की शुरुआत अपने पैतृक ...और पढ़ें

सीएम डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में अपने मकान पर गैंती चलाई।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में अपने मकान पर गैंती चलाई।

HighLights

  1. सीएम मोहन ने अपने पैतृक घर से सड़क चौड़ीकरण शुरू किया।

  2. सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में 15 मीटर सड़क चौड़ी होगी।

  3. खजूर वाली मस्जिद से गणेश चौक तक यातायात सुगम होगा।

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण की मुहिम तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को अपने पैतृक मकान पर खुद गैंती चलाकर भवन हटाने की शुरुआत की। इसके साथ ही खजूर वाली मस्जिद से अब्दालपुरा, जीवाजीगंज थाना होते हुए गणेश चौक तक सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

मार्ग को 15 मीटर चौड़ा करने की योजना

सिंहस्थ के मद्देनजर शहर के इस महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग को चौड़ा करने के लिए राज्य शासन ने करीब 9.80 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। योजना के तहत लगभग 730 मीटर लंबे मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इससे क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के साथ ही यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

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सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए तैयारी

उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में शहर की सड़कों को चौड़ा करने और यातायात के लिए बेहतर व्यवस्था तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। खजूर वाली मस्जिद से गणेश चौक तक का मार्ग शहर के व्यस्त संपर्क मार्गों में शामिल है। इसके चौड़ीकरण से सिंहस्थ के दौरान वाहनों की आवाजाही आसान होने और यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

CM gainti own house 258

अपने पैतृक मकान से सीएम ने की शुरुआत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सड़क चौड़ीकरण के लिए अपने पैतृक मकान से ही भवन हटाने की शुरुआत कर विकास कार्यों में स्वयं आगे आने का संदेश दिया। सिंहस्थ की तैयारियों के लिए आवश्यक बदलावों और त्याग की शुरुआत अपने घर से करके उन्होंने इस परियोजना को नई गति देने का प्रयास किया है।

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सड़क चौड़ीकरण पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारु बनाने में यह मार्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा।