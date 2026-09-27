सिंहस्थ 2028 के लिए CM मोहन का बड़ा कदम, उज्जैन में अपने पैतृक मकान पर चलाई गैंती; अब 15 मीटर चौड़ी होगी सड़क

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण की मुहिम तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को अपने पैतृक मकान पर खुद गैंती चलाकर भवन हटाने की शुरुआत की। इसके साथ ही खजूर वाली मस्जिद से अब्दालपुरा, जीवाजीगंज थाना होते हुए गणेश चौक तक सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

मार्ग को 15 मीटर चौड़ा करने की योजना सिंहस्थ के मद्देनजर शहर के इस महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग को चौड़ा करने के लिए राज्य शासन ने करीब 9.80 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। योजना के तहत लगभग 730 मीटर लंबे मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इससे क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के साथ ही यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए तैयारी उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में शहर की सड़कों को चौड़ा करने और यातायात के लिए बेहतर व्यवस्था तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। खजूर वाली मस्जिद से गणेश चौक तक का मार्ग शहर के व्यस्त संपर्क मार्गों में शामिल है। इसके चौड़ीकरण से सिंहस्थ के दौरान वाहनों की आवाजाही आसान होने और यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।