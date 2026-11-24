मध्य प्रदेश: भैंस चोरों को पकड़ने वालों को ही पुलिस ने बना दिया आरोपी, केस से बचाने के नाम पर मांगी रिश्वत
ब्यावरा के कालीपीठ थाने में भैंस चोरी के आरोपियों को पकड़ने वालों पर ही अपहरण का केस दर्ज कर दिया गया। पुलिसकर्मियों पर केस से बचाने के लिए 7 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और 50 हजार लेने का आरोप है, जिस पर भोपाल लोकायुक्त ने FIR दर्ज की है।
HighLights
भैंस चोरों को पकड़ने वालों पर अपहरण केस दर्ज।
पुलिसकर्मियों पर 7 लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप।
भोपाल लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार मामले में FIR दर्ज की।
डिजिटल डेस्क, ब्यावरा। मध्य प्रदेश के ब्यावरा जिले के कालीपीठ थाने से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां भैंस चोरी के आरोपियों को थाने ले जाने वाले लोग ही अपहरण के मामले में आरोपी बन गए।
आरोप है कि केस से बचाने के नाम पर पुलिसकर्मियों ने सात लाख रुपये लिए। बाद में दो लाख रुपये में सौदा तय हुआ, जिसमें 50 हजार पहले ही ले लिए गए। शेष डेढ़ लाख रुपये सोमवार को देने थे, लेकिन लोकायुक्त की कार्रवाई की भनक लगने से आरोपी रकम लेने नहीं पहुंचे।
भोपाल लोकायुक्त ने कालीपीठ थाने के एसएआई मीणा, हेड कांस्टेबल राहुल, होमगार्ड सैनिक और एक निजी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफएआईआर दर्ज की है।
मगन्याखेड़ी निवासी राजाराम तंवर ने बताया कि उनके रिश्तेदारों की भैंसें चोरी हुई थीं। कपड़ों ने गेंदों को पकाया पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रात में ही छोड़ दिया।
सुबह स्पोर्ट्स के थाने पहुंचने पर अधिकारियों को दोबारा बुलाया गया। वे दोनों भैंसें लौटाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन अब तक एक ही भैंस वापस मिली है।
राजाराम का आरोप है कि उल्टा उंगलियों को पकड़ने वालों पर अपहरण का केस दर्ज कर दिया गया।
17 नवंबर को की थी शिकायत
पीड़ित पक्ष ने 17 नवंबर को भोपाल लोकायुक्त एसपी सुनील कुमार पाटीदार से शिकायत की थी। लोकायुक्त इंस्पेक्टर रजनी तिवारी ने बताया कि एफएआईआरआर दर्ज की गई है। राजाराम ने पूरे थाने को निलंबित करने की मांग करते हुए परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता पहुंचाई है।