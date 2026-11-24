डिजिटल डेस्क, ब्यावरा। मध्य प्रदेश के ब्यावरा जिले के कालीपीठ थाने से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां भैंस चोरी के आरोपियों को थाने ले जाने वाले लोग ही अपहरण के मामले में आरोपी बन गए।

आरोप है कि केस से बचाने के नाम पर पुलिसकर्मियों ने सात लाख रुपये लिए। बाद में दो लाख रुपये में सौदा तय हुआ, जिसमें 50 हजार पहले ही ले लिए गए। शेष डेढ़ लाख रुपये सोमवार को देने थे, लेकिन लोकायुक्त की कार्रवाई की भनक लगने से आरोपी रकम लेने नहीं पहुंचे।