मध्य प्रदेश: सराफा दुकान से 45 लाख के गहने उड़ाने वाली 3 शातिर महिलाओं का सुराग नहीं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

डिजिटल डेस्क, भोपाल। बुरहानपुर के फव्वारा चौक स्थित लक्ष्मण किशोर जुगल किशोर सराफा दुकान से 45 लाख के आभूषण चोरी करने वाली तीन महिलाओं का पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

आभूषण देखने के बहाने दुकान में पहुंचीं इन महिलाओं ने सराफा कारोबारी अनिल अग्रवाल का ध्यान भटका कर पलक झपकते ही आभूषणों का बॉक्स साड़ी में छिपा लिया और कुछ देर बार फरार हो गईं। चोरी की यह वारदात सोमवार शाम हुई थी।

सीसीटीवी कैमरों ने खोला राज महिलाओं के जाने के बाद जब व्यापारी को एक बॉक्स कम नजर आया तो उसने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे। इससे ठग महिलाओं का राज खुला। दुकान से जो बॉक्स चोरी हुआ है उसमें 281.230 ग्राम सोने के आभूषण थे। सीएसपी विनोद सिंह कुशवाह का कहना है कि शहर के और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

बाहर बाइक पर खड़े थे साथी सराफा व्यापारी ने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे तो पता चला कि ठग महिलाओं के दो साथी बाइकों पर बाहर दुकान से कुछ दूरी पर खड़े थे। दुकान से निकलने के बाद तीनों महिलाएं अपने दोनों साथियों के साथ बाइक पर बैठीं और फरार हो गईं।