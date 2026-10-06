भोपाल में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाले स्टेशन पर भैंसों की चहलकदमी, शताब्दी के सामने प्लेटफॉर्म पर घूमती रहीं; असहज हुए यात्री

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पीपीपी मॉडल पर 450 करोड़ रुपये के बजट से भोपाल में विकसित विश्वस्तरीय सुविधाओं वाला रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मवेशियों का ठिकाना बनता दिख रहा है। रेलवे प्रशासन की ओर से अति-सुरक्षित बताए जा रहे इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर सोमवार को दो भैंसे चहलकदमी करती देखी गईं। इसके कुछ घंटे बाद ही यहां पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का दौरा हुआ।

160 हाईटेक कैमरों से निगरानी का दावा सोमवार दोपहर बाद करीब 3.12 बजे प्लेटफॉर्म नंबर एक पर शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी थी। उसी दौरान दो भैंसे प्लेटफार्म पर घुस गईं। वे यात्रियों के बीच से घूमतीं रहीं। वहीं गोबर किया। यात्री असहज नजर आए। कई बचकर दूर से निकलते देखे गए। रेलवे प्रबंधन का दावा है कि स्टेशन पर 160 हाइटेक कैमरों से नजर रखी जाती है।