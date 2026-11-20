डिजिटल डेस्क, भोपाल। चीता पुनर्वास परियोजना में एक बार फिर अच्छी खबर मिली है। बोत्सवाना से भारत लाई गई ढाई वर्ष की मादा चीता केएमओजी-3 ने चार शावकों को जन्म दिया है। कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में इन शावकों का जन्म हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करके शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसी के साथ भारत में चीतों की कुल संख्या 62 हो गई है। इनमें 43 चीते ऐसे हैं, जिनका जन्म भारत की धरती पर हुआ है।

56 चीते कूनो में, चार चीते गांधीसागर अभयारण्य और दो चीते नौरादेही अभयारण्य में हैं। शावकों को जन्म देने वाली मादा चीता पिछले चार दिनों से एनएच-552 पर गोरस-श्यामपुर के बीच सिरोनी वन रेंज के जंगल में है। उसने शिकार भी किया है।