MP के दतिया में बीएलओ ने की आत्महत्या, स्कूल भवन में फंदे पर लटका मिला शव

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के दतिया जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। भांडेर विधानसभा क्षेत्र के शासकीय हाईस्कूल सालोन बी में पदस्थ प्रयोगशाला सहायक उदयभान सिंह सिहारे ने सोमवार को विद्यालय भवन के अंदर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

जानकारी के अनुसार, उदयभान सिंह सिहारे फिलहाल भांडेर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 37 में ब्लॉक लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के रूप में भी कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि इन दिनों चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य के दबाव के कारण वे मानसिक रूप से अत्यधिक तनाव में थे। सहकर्मियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वे गुमसुम रहते थे और काम को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे थे।