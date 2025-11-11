Language
    MP के दतिया में बीएलओ ने की आत्महत्या, स्कूल भवन में फंदे पर लटका मिला शव

    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक बीएलओ ने स्कूल भवन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव को पंखे से लटका पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। 

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के दतिया जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। भांडेर विधानसभा क्षेत्र के शासकीय हाईस्कूल सालोन बी में पदस्थ प्रयोगशाला सहायक उदयभान सिंह सिहारे ने सोमवार को विद्यालय भवन के अंदर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

    जानकारी के अनुसार, उदयभान सिंह सिहारे फिलहाल भांडेर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 37 में ब्लॉक लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के रूप में भी कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि इन दिनों चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य के दबाव के कारण वे मानसिक रूप से अत्यधिक तनाव में थे। सहकर्मियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वे गुमसुम रहते थे और काम को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे थे।

    सोमवार सुबह जब विद्यालय के अन्य शिक्षक पहुंचे, तो उन्होंने कक्षा के भीतर सिहारे को फांसी के फंदे पर लटका पाया। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद स्पष्ट हो सकेगा।