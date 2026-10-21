SIR पर विपक्ष को घेरने की तैयारी में BJP, 24 अक्टूबर से ‘लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र छोड़ो’ अभियान; बूथ स्तर तक पहुंचेगी पार्टी

राज्य ब्यूरो, भोपाल। विपक्ष द्वारा थोड़ी-सी भीड़ जुटाकर झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिशों का भाजपा अब केवल बचाव नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर जवाब देगी। इसके लिए पार्टी 'लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र छोड़ो' अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान राष्ट्रीय से लेकर बूथ स्तर तक चलाया जाएगा।

पार्टी सूत्रों के अनुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर अब पार्टी की ओर से विपक्ष के हर आरोप का तथ्यों के साथ खंडन किया जाएगा और जनता के बीच सच्चाई रखी जाएगी। पांच नवंबर तक चलेगा अभियान रणनीति यह है कि केवल सफाई देने के बजाय विपक्ष के भीड़तंत्र और भ्रम फैलाने की राजनीति को ही कठघरे में खड़ा किया जाए। पार्टी का यह अभियान 24 अक्टूबर से पांच नवंबर तक चलेगा। मध्य प्रदेश में भाजपा इस अभियान की तैयारी के लिए गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में बैठक करेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कान्फ्रेंस, चुनाव आयोग को ज्ञापन भाजपा नेताओं के अनुसार वर्ष 2002 के बाद पहली बार देशव्यापी एसआईआर हो रहा है। बिहार में 65 लाख फर्जी नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, मध्य प्रदेश से भी 22 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। पार्टी का मानना है कि फर्जी वोटर हटाना लोकतंत्र बचाना है। एसआईआर को रोकना भीड़तंत्र है। पार्टी इस अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारवार्ता करेगी और चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपेगी।

विपक्ष के आरोपों का भी जवाब देने की तैयारी राज्य स्तर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पदयात्राएं निकाली जाएंगी। समाज के प्रमुख लोगों और विश्वविद्यालयों में संवाद कार्यक्रम होंगे। पार्टी का कहना है कि पांच हजार लोग लेकर इंटरनेट मीडिया के जरिये हो-हल्ला करने को जनमत नहीं कहा जा सकता है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी व अन्य को ऐसे झूठ का जवाब देना अनिवार्य हो गया है।