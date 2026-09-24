रेलयात्रियों के लिए जरूरी खबर: बीना स्टेशन पर तीसरी लाइन का काम, बदले रूट से चलेगी भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस; कई ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के बीना रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। उत्तर मध्य रेलवे के आगासोद और पश्चिम मध्य रेलवे के बीना के बीच तीसरी रेल लाइन की कनेक्टिविटी के लिए बीना स्टेशन पर प्री-नॉन इंटरलॉकिंग (प्री-एनआई) और नॉन इंटरलॉकिंग (एनआई) का काम किया जा रहा है। इसके चलते 15 अक्टूबर तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है।

इस दौरान कुछ ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चलेंगी, जबकि कुछ को बीना स्टेशन से पहले ही समाप्त किया जाएगा या वैकल्पिक स्टेशन से रवाना किया जाएगा। कुछ ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से रद्द भी रहेगा। ऐसे में बीना, भोपाल, दमोह और इटारसी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी ट्रेन की स्थिति और रूट की जानकारी लेकर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है।

भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलेगी

भोपाल और जोधपुर के बीच चलने वाली दोनों प्रमुख ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है।

14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस: 1 से 15 अक्टूबर तक भोपाल-संत हिरदारामनगर-मक्सी-रूठियाई-कोटा मार्ग से चलेगी।

14813 जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस: 1 से 15 अक्टूबर तक इसी वैकल्पिक मार्ग से संचालित होगी।

दोनों ट्रेनों के 15-15 फेरे प्रभावित होंगे। बदले हुए मार्ग के कारण निर्धारित रूट के कुछ स्टेशनों पर यात्रियों को सीधी रेल सुविधा नहीं मिल सकेगी।

यह भी पढ़ें- MP में 27% OBC आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया, राहुल गांधी ने CM मोहन यादव को लिखा पत्र; बोले- 2022 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवा

बीना की जगह इन स्टेशनों से चलेंगी ट्रेनें

रेलवे के कार्य के चलते कुछ ट्रेनों के संचालन में आंशिक बदलाव किया गया है। इनका विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन --- संचालन में बदलाव

51886 दमोह-बीना पैसेंजर --- 20 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बीना की जगह बीना मालखेड़ी पर समाप्त होगी।

51883 बीना-ग्वालियर पैसेंजर --- बीना स्टेशन के बजाय बीना मालखेड़ी से चलेगी और फ्लाईओवर के जरिए बीना स्टेशन को बायपास करेगी।

61612 रूठियाई-बीना मेमू --- 18 से 29 सितंबर तक महादेवखेड़ी पर समाप्त होगी। महादेवखेड़ी-बीना के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

61625 बीना-रूठियाई मेमू --- बीना स्टेशन की जगह महादेवखेड़ी से रवाना होगी।

11271 इटारसी-भोपाल एक्सप्रेस --- 9 से 15 अक्टूबर तक दमोह में ही समाप्त होगी।

11272 भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस --- 9 से 15 अक्टूबर तक दमोह से रवाना होगी।

यात्रियों को किन बातों का रखना होगा ध्यान?

रेलवे के इस बदलाव का असर बीना और आसपास के स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा।

बीना स्टेशन की जगह बीना मालखेड़ी या महादेवखेड़ी से ट्रेन पकड़नी पड़ सकती है।

बीना-महादेवखेड़ी के बीच यात्रा के लिए वैकल्पिक साधन की जरूरत पड़ सकती है।

भोपाल, इटारसी और दमोह के यात्रियों को ट्रेन के बदले हुए संचालन के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी।

जोधपुर एक्सप्रेस के बदले मार्ग से चलने के कारण निर्धारित रूट के कुछ स्टेशनों की सीधी सुविधा प्रभावित होगी।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का निर्धारित मार्ग, प्रस्थान स्टेशन और संचालन की स्थिति रेलवे के आधिकारिक माध्यमों से जरूर जांच लें, ताकि स्टेशन बदलने या ट्रेन के मार्ग परिवर्तन के कारण परेशानी न हो।