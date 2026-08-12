भोपाल-विदिशा सफर होगा तेज और आसान, 44.83 किमी फोरलेन के साथ बनेंगे 3 नए बायपास

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को मेट्रोपॉलिटिन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के तहत भोपाल-विदिशा मार्ग को फोरलेन में विकसित करने का निर्णय लिया है। करीब 44.830 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण पेव्ड शोल्डर के साथ चार लेन में किया जाएगा।

इस परियोजना से भोपाल और विदिशा के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ औद्योगिक निवेश और क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। सड़क पर तीन बायपास बनाए जाएंगे, जिससे सूखी सेवनिया, बेरखेड़ी और सलामतपुर क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा।

हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल पर होगा सड़क का निर्माण भोपाल मेट्रोपॉलिटिन क्षेत्र के विस्तार और भविष्य में बढ़ने वाले यातायात को देखते हुए परियोजना को हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। निर्माण लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम राज्य राजमार्ग निधि से जीएसटी सहित वहन करेगा।

शेष 60 प्रतिशत राशि निर्माण के बाद संचालन अवधि में 15 वर्षों तक छमाही एन्यूटी के रूप में राज्य बजट से उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, निर्माण से पहले भू-अर्जन और अन्य जरूरी कार्यों के लिए 364 करोड़ 41 लाख रुपये का भुगतान भी राज्य बजट से किया जाएगा।

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भानपुर से सलामतपुर तक जुड़ेगा महत्वपूर्ण कॉरिडोर मौजूदा भोपाल-विदिशा मार्ग अयोध्या बायपास के भानपुर टी-जंक्शन से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग-146 पर सांची-सलामतपुर जंक्शन तक जाता है। करीब 44.83 किमी लंबा यह मार्ग भानपुर, चोपड़ाकला, सूखी सेवनिया, डोब, बालमपुर, दीवानगंज और सलामतपुर से होकर भोपाल और विदिशा जिलों को जोड़ता है।

यह मार्ग पर्यटन और भौगोलिक दृष्टि से भी खास है। रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इसी कॉरिडोर के नजदीक है। इसके अलावा कर्क रेखा भी भोपाल-विदिशा मार्ग के किलोमीटर 24.550 से होकर गुजरती है।

भोपाल बायपास छह लेन होगा, 2031 तक टोल कैबिनेट ने भोपाल बायपास को भी अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत 51.963 किमी लंबे भोपाल बायपास को चार लेन से छह लेन में विकसित किया जाएगा।

इसके साथ ही इस मार्ग पर 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक टोल टैक्स वसूली की अनुमति दी गई है। आवश्यकता के अनुसार इस अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया गया है।