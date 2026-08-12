MP में अब गिद्धों की दुनिया से रूबरू होंगे पर्यटक, पन्ना-रीवा समेत 5 जगह शुरू होगी ‘वल्चर वाकिंग सफारी’

सुशील पांडेय, भोपाल। मध्य प्रदेश में गिद्ध संरक्षण की सफलता अब पर्यटन का नया आकर्षण बनने जा रही है। कभी तेजी से घट रही गिद्धों की आबादी को बचाने के लिए किए गए प्रयासों का असर अब दिखाई दे रहा है। 2016 में प्रदेश में गिद्धों की संख्या 7,028 थी, जो बढ़कर इस वर्ष 12,098 हो गई है। संरक्षण की इस उपलब्धि के बाद अब राज्य सरकार गिद्ध संरक्षण क्षेत्रों में ईको-टूरिज्म की संभावनाएं तलाश रही है।

मध्य प्रदेश पर्यटन मंडल और वन विभाग मिलकर जल्द ही ‘वल्चर वाकिंग सफारी’ शुरू करने की तैयारी में हैं। इसके तहत पर्यटक वाहनों के बजाय पैदल ट्रैकिंग करते हुए गिद्धों के प्राकृतिक आवास, उनके घोंसलों और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को करीब से देख सकेंगे।

पन्ना से गांधी सागर तक दिखेगी गिद्धों की दुनिया प्रारंभिक तौर पर पन्ना, रीवा, शिवपुरी, ओरछा और गांधी सागर की नदी घाटियों में वल्चर वॉकिंग ट्रैक विकसित करने की योजना है। इन ट्रैक पर पर्यटकों के साथ प्रशिक्षित प्रकृतिविद और स्थानीय गाइड मौजूद रहेंगे, जो गिद्धों के व्यवहार, आवास और पर्यावरण में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी देंगे।

परियोजना में स्थानीय समुदायों को भी ईको-गाइड के रूप में जोड़े जाने की योजना है। इससे ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ संरक्षण गतिविधियों में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। पर्यटन मंडल के अधिकारियों के मुताबिक, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में गिद्धों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। प्रकृति के ‘सफाईकर्मी’ माने जाने वाले ये पक्षी मृत जीवों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अहम योगदान देते हैं। इनके साथ ही गिद्ध बर्ड वाचिंग और वाइल्डलाइफ पर्यटन के लिहाज से भी आकर्षक हैं।

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गिद्धों के साथ दिखेंगे कई वन्यजीव जिन ट्रैक को सफारी के लिए चिह्नित किया जा रहा है, वहां गिद्धों के अलावा वन्यजीवों और शिकारी पक्षियों की कई प्रजातियां भी देखने को मिल सकती हैं। ट्रैकिंग के दौरान इंडियन ईगल आउल, सियार, लोमड़ी, जंगली बिल्ली और विभिन्न रैप्टर प्रजातियों को देखने का अवसर पर्यटकों को मिल सकता है।