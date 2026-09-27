व्यापमं के 18 साल पुराने कंप्यूटर घोटाले में नया मोड़, दीमक ने खा लिए मूल दस्तावेज; अब फोटोकॉपी बनेगी सबूत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। व्यापमं (अब कर्मचारी चयन मंडल) के 18 साल पुराने कंप्यूटर खरीद घोटाले में अब मूल दस्तावेजों के बजाय उनकी फोटोकॉपी के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। भोपाल की विशेष अदालत में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने बताया कि मामले से जुड़े मूल शासकीय दस्तावेज रिकॉर्ड रूम में रखे थे, जिन्हें दीमक ने नष्ट कर दिया है।

मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण ईओडब्ल्यू ने उनकी फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का आवेदन दिया था। विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया है। 2008 में चालान के साथ जमा हुई थीं प्रतियां ईओडब्ल्यू की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2008 में जब मामले का चालान पेश किया गया था, तब मूल दस्तावेजों से ही मशीन के माध्यम से उनकी फोटोकॉपी तैयार कराकर अदालत में जमा की गई थी। चालान के साथ इन छायाप्रतियों की प्रतियां बचाव पक्ष को भी उपलब्ध कराई गई थीं। इसके बाद मूल दस्तावेज रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखे गए थे।

लंबे समय बाद रिकॉर्ड रूम में रखे दस्तावेज दीमक से नष्ट हो गए। अब उनके दोबारा मिलने की संभावना नहीं है। बचाव पक्ष ने प्रामाणिकता पर उठाए सवाल आरोपित पक्ष ने मूल दस्तावेज नष्ट होने पर आपत्ति जताई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप गुप्ता ने बताया कि रिकार्ड रूम में रखे कई महत्वपूर्ण मूल दस्तावेज दीमक खा गई हैं। ऐसे में अब उपलब्ध फोटोकॉपी के आधार पर ही मामले की सुनवाई होगी। बचाव पक्ष ने फोटोकॉपी की प्रामाणिकता और मूल दस्तावेजों के नष्ट होने की परिस्थितियों को लेकर भी सवाल उठाए।

अदालत ने माना कि चालान पेश किए जाने के समय मूल दस्तावेजों से तैयार की गई छायाप्रतियां रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और उनकी प्रतियां बचाव पक्ष को पहले ही दी जा चुकी थीं। इसके आधार पर अदालत ने फोटोकापी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड में शामिल करने की अनुमति दे दी। मामले में विवेचक के शेष मुख्य परीक्षण के लिए 14 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की गई है।