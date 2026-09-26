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पुलिस को बुलाने CM मोहन को दे डाली जान से मारने की धमकी! पूछताछ में अफजल ने बताई चौंकाने वाली वजह

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Published: Sat, 26 Sep 2026 11:42 PM (IST)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले बुरहानपुर निवासी अफजल शेख को मुंबई से गिरफ्तार ...और पढ़ें

-प्रतीकात्मक चित्र।

-प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. मुख्यमंत्री मोहन यादव को जान से मारने की धमकी दी।

  2. बुरहानपुर निवासी आरोपित अफजल मुंबई से गिरफ्तार।

  3. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी दे चुका ऐसी ही धमकी।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जान से मारने की धमकी का मैसेज भेजने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित बुरहानपुर निवासी 23 वर्षीय अफजल शेख है, जिससे पुलिस की पूछताछ में धमकी भरा मैसेज भेजने की एक अलग ही वजह सामने आई है।

पुलिस के मुताबिक, युवक का दावा है कि वह घर में माता-पिता के बीच होने वाले विवाद से परेशान था और कई बार पुलिस से मदद मांग चुका था। उसका आरोप है कि शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई और डायल-112 की टीम भी मौके पर नहीं पहुंची।

अफजल ने पुलिस को बुलाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने सीधे मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी भेज दी। पूछताछ में उसने बताया कि उसे उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री को धमकी मिलने के बाद पुलिस सक्रिय होगी और उसके घर पहुंचकर उसकी समस्या सुनेगी।

भोपाल क्राइम ब्रांच ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अब पुलिस उससे आगे पूछताछ कर रही है।

तलाक के बाद भी माता-पिता में होता था विवाद

अफजल बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र का रहने वाला है। वह अपनी तलाकशुदा मां के साथ रहता है। परिवार में वह इकलौता बेटा है और उसकी दो बहनें हैं। पुलिस के अनुसार, उसके पिता ने उसकी मां को तलाक दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच विवाद होता रहता था। अफजल का अपने पिता से भी विवाद बताया जा रहा है।

पूछताछ में उसने कहा कि घर में आए दिन होने वाले झगड़ों से परेशान होकर उसने कई बार पुलिस को फोन किया था। उसका आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। डायल-112 को सूचना देने के बाद भी जब पुलिस नहीं पहुंची तो उसने मुख्यमंत्री को धमकी देने का रास्ता अपनाया।

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योगी आदित्यनाथ को भी भेज चुका धमकी

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, अफजल इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इसी तरह धमकी दे चुका है। इस बार 23 सितंबर की सुबह उसने डायल-112 के वाट्सएप नंबर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जान से मारने की धमकी वाला संदेश भेजा था।

संदेश मिलते ही भोपाल क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की। तकनीकी जांच में उसकी लोकेशन मुंबई में मिली, जिसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि दोनों मुख्यमंत्रियों को धमकी देने की घटनाओं के पीछे उसकी मंशा और तरीका कितना समान था।

आरोपित को गिरफ्तार कर दो दिन की रिमांड पर लिया गया है। उससे धमकी देने के पीछे की वजह और पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में पिता से विवाद की बात सामने आई है।
- संजय कुमार, पुलिस कमिश्नर, भोपाल