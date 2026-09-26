पुलिस को बुलाने CM मोहन को दे डाली जान से मारने की धमकी! पूछताछ में अफजल ने बताई चौंकाने वाली वजह

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जान से मारने की धमकी का मैसेज भेजने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित बुरहानपुर निवासी 23 वर्षीय अफजल शेख है, जिससे पुलिस की पूछताछ में धमकी भरा मैसेज भेजने की एक अलग ही वजह सामने आई है।

पुलिस के मुताबिक, युवक का दावा है कि वह घर में माता-पिता के बीच होने वाले विवाद से परेशान था और कई बार पुलिस से मदद मांग चुका था। उसका आरोप है कि शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई और डायल-112 की टीम भी मौके पर नहीं पहुंची।

अफजल ने पुलिस को बुलाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने सीधे मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी भेज दी। पूछताछ में उसने बताया कि उसे उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री को धमकी मिलने के बाद पुलिस सक्रिय होगी और उसके घर पहुंचकर उसकी समस्या सुनेगी।

भोपाल क्राइम ब्रांच ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अब पुलिस उससे आगे पूछताछ कर रही है। तलाक के बाद भी माता-पिता में होता था विवाद अफजल बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र का रहने वाला है। वह अपनी तलाकशुदा मां के साथ रहता है। परिवार में वह इकलौता बेटा है और उसकी दो बहनें हैं। पुलिस के अनुसार, उसके पिता ने उसकी मां को तलाक दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच विवाद होता रहता था। अफजल का अपने पिता से भी विवाद बताया जा रहा है।

पूछताछ में उसने कहा कि घर में आए दिन होने वाले झगड़ों से परेशान होकर उसने कई बार पुलिस को फोन किया था। उसका आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। डायल-112 को सूचना देने के बाद भी जब पुलिस नहीं पहुंची तो उसने मुख्यमंत्री को धमकी देने का रास्ता अपनाया।

संदेश मिलते ही भोपाल क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की। तकनीकी जांच में उसकी लोकेशन मुंबई में मिली, जिसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि दोनों मुख्यमंत्रियों को धमकी देने की घटनाओं के पीछे उसकी मंशा और तरीका कितना समान था।