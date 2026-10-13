भोपाल स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में गिरीं मां-बेटी, प्लेटफॉर्म के बीच फंसीं, RPF जवान ने दौड़कर बचाई जान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। बेटी को बाथरूम से लौटने में देर हुई और ट्रेन चलने लगी। बेटी को अकेला छोड़ने के डर से मां भी वहीं खड़ी रही और जब तक दोनों उतरने लगीं, तब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होने लगी। उन्होंने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की, जिससे दोनों की जान पर बन आई। उतरते वक्त मां-बेटी का संतुलन बिगड़ा और वे चलती ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच फंस गईं। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के आरक्षक मधुसूदन यादव की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने बिना देर किए दोनों को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उनकी तत्परता से मां-बेटी की जान बच गई। यह घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में केद हो गई, जिसका फुटेज भी सामने आया है।

बेटी के चक्कर में मां को भी उतरने में देरी जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 7:35 बजे ट्रेन नंबर 12156 शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 से रवाना हो रही थी। इसी दौरान आरक्षक मधुसूदन यादव प्लेटफॉर्म नंबर-1 से 3 तक ए-3 और ए-5 बीट पर ड्यूटी करते हुए ट्रेन पास करा रहे थे। तभी उनकी नजर पीछे की ओर लगे जनरल कोच के गेट से उतरने की कोशिश कर रही दो महिला यात्रियों पर पड़ी। दोनों ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसती जा रही थीं। स्थिति की गंभीरता समझते हुए आरक्षक ने तुरंत दोनों को बाहर खींच लिया।