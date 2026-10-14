भोपाल में आदिवासी छात्रों से अभद्रता करने पर TI सस्पेंड, वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई; विभागीय जांच के निर्देश

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की राजधानी भोपाल में आदिवासी छात्रों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले में मिसरोद थाने के थाना प्रभारी रतनलाल सिंह परिहार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बुधवार को जारी आदेश के तहत उन्हें रक्षित केंद्र, भोपाल अटैच किया गया है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने मामले की विभागीय जांच के निर्देश भी दिए हैं।

वायरल वीडियो मंगलवार को आदिवासी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान का बताया जा रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की युवा इकाई की ओर से आयोजित प्रदर्शन में छात्र आदिवासी समुदाय की समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे थे। वीडियो में प्रदर्शनकारी 'जय जोहार' के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि इसी दौरान थाना प्रभारी ने नाराजगी जताते हुए छात्रों के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की है। 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश डीसीपी जोन-2 विकास शाहवाल के अनुसार, वायरल वीडियो में थाना प्रभारी ड्यूटी के दौरान कथित तौर पर अनर्गल और आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। पुलिस सेवा के आचरण के विपरीत इस व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है।

मिसरोद के एसीपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 दिन के भीतर वीडियो की पेनड्राइव सहित विस्तृत और निष्पक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जांच में घटना से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल की जाएगी। इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर आगे की विभागीय और वैधानिक कार्रवाई तय होगी।

उमंग सिंघार ने जताई नाराजगी, कहा- 'जोहार' अपमानजनक शब्द नहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की मांग कर रहे आदिवासी छात्रों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल बेहद गंभीर मामला है।

उन्होंने कहा कि 'जोहार' कोई अपशब्द नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति, पहचान, स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है। यह अभिवादन प्रेम, सम्मान और भाईचारे का संदेश देता है। आदिवासी संस्कृति और पहचान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्दी की ताकत का इस्तेमाल नागरिकों को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए होना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की।