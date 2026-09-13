भोपाल में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा: सितंबर में 43 नए केस, 80 साल के बुजुर्ग की मौत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में स्वाइन फ्लू यानी एच1एन1 संक्रमण ने सितंबर की शुरुआत में ही रफ्तार पकड़ ली है। इस महीने अब तक 43 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। संक्रमण की चपेट में आए 80 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसे इस सीजन में भोपाल में स्वाइन फ्लू से हुई पहली मौत माना जा रहा है।

ओल्ड मिनाल रेसीडेंसी निवासी 80 वर्षीय राम सिंह एच1एन1 संक्रमण से संक्रमित थे। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, संक्रमण के चलते उन्हें गंभीर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया था। बुजुर्ग पहले से ही हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और टाइप-2 डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

इस सीजन में 65 मरीज मिले भोपाल में स्वाइन फ्लू की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक 232 संदिग्ध सैंपलों की जांच की जा चुकी है। इनमें से सितंबर में ही 43 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं, एक जनवरी 2026 से अब तक राजधानी में स्वाइन फ्लू के कुल 65 मरीज सामने आ चुके हैं।

दूसरे जिलों से भी पहुंच रहे मरीज स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हालिया जांच में सूरज नगर, भदभदा रोड निवासी 70 वर्षीय राकेश अग्रवाल और नरसिंहपुर के गाडरवारा निवासी 66 वर्षीय गोविंद दास भी एच1एन1 संक्रमित पाए गए हैं। दोनों का अस्पताल में उपचार जारी है।