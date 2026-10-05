भोपाल में शासकीय स्कूल के छात्र-छात्राओं का हल्लाबोल, शिक्षिका पर घर का काम कराने और मारपीट के आरोप; निलंबन की मांग पर अड़े

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल के मिसरोद स्थित शासकीय नवीन हायर सेकंडरी स्कूल में सोमवार को छात्र-छात्राओं का आक्रोश सामने आया। जेन-जी विद्यार्थियों ने एक शिक्षिका के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्कूल परिसर में धरना शुरू कर दिया। छात्र-छात्राएं शिक्षिका को हटाने और निलंबित करने की मांग पर अड़े रहे। विद्यार्थियों ने साफ कहा कि जब तक मामले में कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

घर का काम कराने का आरोप प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने शिक्षिका बबीता कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि शिक्षिका कथित तौर पर अपने घर से जुड़े काम स्कूल में लेकर आती थीं और उन्हें पूरा करने के लिए विद्यार्थियों से काम करवाती थीं। छात्रों का आरोप है कि काम करने से इनकार करने पर उनके साथ मारपीट भी की जाती थी।