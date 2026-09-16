भोपाल में सनकी आशिक की खौफनाक करतूत: युवती ने प्रेम प्रस्ताव ठुकराया तो घर पर फेंका पेट्रोल बम, मंगेतर को दी हत्या की धमकी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल के टीटी नगर इलाके में एकतरफा प्यार में एक युवक ने कथित तौर पर युवती के घर पेट्रोल बम फेंककर आग लगा दी। आरोपित इससे पहले युवती के मंगेतर को जान से मारने की धमकी दे चुका था। उसने युवती की मोपेड में पत्थर मारकर तोड़फोड़ भी की। घटना के बाद आरोपित अरबाज उर्फ भैयू फरार है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

रिश्ता तय होने के बाद बढ़ा विवाद पुलिस के मुताबिक बाणगंगा बस्ती निवासी 24 वर्षीय युवती के पिता का निधन हो चुका है और उसका पालन-पोषण उसके भाई ने किया है। कुछ समय पहले युवती का रिश्ता तय हुआ था। इसकी जानकारी अरबाज को मिली तो वह कथित तौर पर युवती का पीछा करने लगा और शादी के लिए दबाव बनाने लगा।

युवती ने उसका प्रस्ताव पहले ही ठुकरा दिया था। इसके बाद भी युवक की कथित हरकतें नहीं रुकीं। युवती ने मामले की शिकायत पुलिस से भी की थी। डायल-112 पर सूचना के बाद भी नहीं माना सोमवार सुबह अरबाज युवती को धमकाने उसके घर पहुंचा। युवती ने तत्काल डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद वह वहां से चला गया, लेकिन बाद में फोन कर युवती को धमकाता रहा।