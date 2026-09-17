भोपाल में करणी सेना जिलाध्यक्ष का हुड़दंग, नशे में पुलिसकर्मियों पर हमला

डिजिटल डेस्क, भोपाल। शराब के नशे में धुत करणी सेना के जिलाध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ आधी रात के बाद सड़क पर गुंडागर्दी की। साइबर ठगी के आरोपितों को गिरफ्तार कर ला रही पुलिस की गाड़ी रोककर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की। मामला बुधवार रात करीब तीन बजे का बताया जा रहा है।

सामने आकर पुलिस का वाहन रोका पुलिस के अनुसार बुधवार रात करीब तीन बजे साइबर ठगी के दो आरोपितों को गिरफ्तार कर ला रही पुलिस टीम का वाहन जब शहर के नेहरू नगर चौराहे पर पहुंचा तो सड़क पर हुड़दंग कर रहे करणी सेना के जिलाध्यक्ष हेमंत ठाकुर उर्फ राजपूत और उनके साथी पुलिस वाहन के सामने आ गए।