भैंसें पुलिस ने पकड़ीं, बिल नगर निगम भर रहा! भोपाल के कांजी हाउस में कैद 44 भैंसों के चारे पर 9 माह में ₹13 लाख से ज्यादा खर्च

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पुलिस ने अवैध तरीके से ट्रकों में ले जाई जा रहीं भैंसों को पकड़ा तो उन्हें रखने के लिए नगर निगम के कांजी हाउस भेज दिया गया। उम्मीद थी कि कुछ दिनों में मामला सुलझ जाएगा, लेकिन देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। अब अरवलिया स्थित कांजी हाउस में 44 भैंसें नगर निगम के लिए लगातार खर्च का कारण बनी हुई हैं। इनके चारे और देखभाल पर निगम अब तक 13 लाख रुपये से अधिक खर्च कर चुका है।

मुश्किल यह है कि न तो भैंसों को वापस ले जाया जा रहा है और न ही निगम उनकी नीलामी कर पा रहा है। पूरा मामला अदालत में लंबित होने के कारण कार्रवाई अटकी हुई है। बढ़ते खर्च से परेशान नगर निगम अब पुलिस से ही कह रहा है कि भैंसें आपकी जब्ती हैं, इसलिए इन्हें वापस ले जाकर आप ही संभालिए।

जनवरी में 49 भैंसें पकड़ी थीं मामला जनवरी 2026 का है। ईंटखेड़ी पुलिस ने ट्रकों के जरिए अवैध रूप से ले जाई जा रहीं 49 भैंसों को पकड़ा था। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई के बाद जब्त पशुओं को रखने की समस्या खड़ी हुई। इसके बाद पुलिस ने सभी भैंसों को अरवलिया स्थित नगर निगम के कांजी हाउस में रखवा दिया।

मामला अदालत पहुंचा। इस दौरान ट्रक तो छूट गए, लेकिन भैंसें कांजी हाउस में ही रह गईं। उनके भोजन और देखभाल की जिम्मेदारी नगर निगम पर आ गई। दिन गुजरते गए और चारे का खर्च भी बढ़ता गया। नीलामी की कोशिश भी नहीं हुई कामयाब खर्च बढ़ने के बाद नगर निगम ने भैंसों की नीलामी कर अब तक हुए खर्च की कुछ भरपाई करने की कोशिश की। इसके लिए ईंटखेड़ी पुलिस से दो बार अनुमति मांगी गई, लेकिन अदालत में मामला लंबित होने का हवाला देते हुए पुलिस ने अनुमति नहीं दी। नतीजा यह रहा कि भैंसें कांजी हाउस में ही रहीं और उनका चारा नगर निगम के खाते से चलता रहा। 9 महीने में यह खर्च 13 लाख रुपये से अधिक पहुंच चुका है।

9 भैंसों की मौत, चार बछड़ों का जन्म कांजी हाउस में रखी गई 49 भैंसों में से अब तक नौ की मौत हो चुकी है, जबकि चार बछड़ों का जन्म हुआ है। इस तरह फिलहाल कांजी हाउस में 44 भैंसें हैं। किसी भैंस की मौत होने पर भी नगर निगम को प्रक्रिया के तहत पुलिस को सूचना देनी पड़ती है। पुलिस की अनुमति के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाता है। बताया गया है कि पिछले करीब 45 दिनों में चार भैंसों की मौत हो चुकी है।