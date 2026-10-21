भोपाल में नए निगमायुक्त के प्रभार लेने के साथ सीनियर अफसर का तबादला, अक्षय तेम्रवाल नगरीय विकास संचालनालय भेजे गए

राज्य ब्यूरो, भोपाल। भोपाल नगर निगम में आयुक्त की नियुक्ति के बाद वरिष्ठता को लेकर उठे सवालों के बीच राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। सोमवार को 2018 बैच के IAS अधिकारी रामप्रकाश अहिरवार को नगर निगम आयुक्त बनाए जाने के बाद बुधवार को उनसे वरिष्ठ अपर आयुक्त अक्षय कुमार तेम्रवाल का तबादला कर दिया गया। तेम्रवाल को नगरीय विकास एवं आवास संचालनालय में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बुधवार को नए निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने पदभार ग्रहण कर लिया है।

IAS अधिकारियों की पदक्रम सूची में अक्षय कुमार तेम्रवाल 296वें और रामप्रकाश अहिरवार 299वें क्रमांक पर हैं। ऐसे में कनिष्ठ अधिकारी को आयुक्त बनाए जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारी को निगम से हटाने के फैसले को प्रशासनिक बदलाव के साथ वरिष्ठता से जुड़े विवाद के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।