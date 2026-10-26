भोपाल में हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष के चेहरे पर पोती स्याही, जातिसूचक टिप्पणी के विवाद ने पकड़ा तूल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। अनुसूचित जाति पर कथित जातिसूचक टिप्पणी करने को लेकर सोमवार दोपहर भवानी चौक (पीर गेट) पर कुछ युवकों ने हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के साथ झूमाझटकी की और उनके चेहरे पर स्याही पोत दी। मौके पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी हुई। घटना के बाद तिवारी और जिला अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से कोतवाली थाने में शिकायत आवेदन दिए गए हैं। पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों और घटना के वीडियो की जांच कर रही है।

इसलिए हुआ विवाद चंद्रशेखर तिवारी हाल ही में एक इंटरव्यू में अनुसूचित जाति के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर विवादों में आए थे। हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद उन्होंने वीडियो जारी कर इसे गलती बताते हुए माफी भी मांगी थी।