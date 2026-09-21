भोपाल में रहवासियों के दरवाजे पहुंचा ‘शत्रु संपत्ति’ का नोटिस, नवाबी संपत्तियों की फाइल खुली; रियाज मंजिल की जांच से बढ़ी हलचल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। शहर की नवाबी संपत्तियों से जुड़ी ‘शत्रु संपत्ति’ की पुरानी फाइल खुलते ही अब उसकी सीधी आंच वर्तमान भू-स्वामियों और रहवासियों तक पहुंच गई है। कोहेफिजा में प्रशासन ने खसरा नंबर 42 से जुड़ी जमीन के वर्तमान संबंधित व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर मालिकाना हक, कब्जे और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज तलब किए हैं। 16 सितंबर से शुरू हुई कार्रवाई में खसरा नंबर 42/10, रकबा 0.0320 हेक्टेयर से जुड़े व्यक्ति को 24 सितंबर को दस्तावेज और साक्ष्य के साथ उपस्थित होने को कहा गया है।

रियाज मंजिल को शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने का हवाला नोटिस में शिकायतकर्ता अमिताभ अग्निहोत्री की शिकायत पर हुई जांच का हवाला देते हुए रियाज मंजिल को शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने का उल्लेख है। साथ ही संबंधित राजस्व रिकॉर्ड के कालम-12 में ‘शत्रु संपत्ति जांच’ की प्रविष्टि और शत्रु संपत्ति अधिनियम एक्ट का हवाला दिया गया है। इससे मामला सामान्य राजस्व विवाद से आगे बढ़कर शत्रु संपत्ति कानून के तहत जांच की प्रक्रिया में पहुंच गया है।

नवाब खानदान से जुड़ा है रियाज मंजिल का इतिहास रियाज मंजिल का संबंध भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान की दूसरी पत्नी आफताब जहां बेगम से बताया जाता है। जून 2026 में प्रशासन ने नवाब परिवार से जुड़ी संपत्तियों की जांच के लिए बैरागढ़ सहित विभिन्न एसडीएम को जिम्मेदारी दी थी। इसमें रियाज मंजिल, मेपल हाउस, नानी की हवेली समेत अन्य संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगालने की बात सामने आई थी।