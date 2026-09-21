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MP में बंपर भर्ती का रास्ता साफ, विभागों को दूसरी एजेंसियों से नियुक्ति प्रक्रिया कराने की छूट; जल्द भरे जाएंगे 6000 पद

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Published: Mon, 21 Sep 2026 08:28 PM (IST)

मध्य प्रदेश सरकार रिक्त पदों को तेजी से भरने के लिए भर्ती व्यवस्था में बदलाव कर रही है। अब विभाग ...और पढ़ें

-प्रतीकात्मक चित्र (AI Generated Image)

-प्रतीकात्मक चित्र (AI Generated Image)

HighLights

  1. भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नियमों में बदलाव।

  2. विभाग अब स्वयं या अन्य एजेंसियों से भर्ती कर सकेंगे।

  3. स्वास्थ्य, ऊर्जा, नगरीय विकास में हजारों पदों पर भर्ती।

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार भर्ती व्यवस्था में बदलाव कर रही है। राज्य की दो प्रमुख भर्ती एजेंसियों पर बढ़ते दबाव के बीच अब जरूरत के मुताबिक विभागों को स्वयं भर्ती प्रक्रिया कराने की छूट दी जा रही है। बड़ी संख्या में पद होने पर विभाग किसी दूसरी एजेंसी के जरिए भी भर्ती करा सकेंगे। इसका उद्देश्य लंबित भर्तियों को गति देना और नियुक्ति प्रक्रिया में लगने वाला समय कम करना है।

वर्तमान व्यवस्था में राज्य सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल प्रमुख भर्ती एजेंसियां हैं। कर्मचारी चयन मंडल की 2026 की परीक्षा सूची में कई भर्ती परीक्षाएं पहले से निर्धारित हैं, जिससे विभिन्न विभागों की नई भर्तियों के लिए समय निकालना चुनौती बना हुआ है।

स्वास्थ्य, ऊर्जा और नगरीय विकास विभाग ने बढ़ाया कदम

ई व्यवस्था के तहत स्वास्थ्य विभाग को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सीधी भर्ती विभागीय स्तर पर करने की अनुमति दी गई है। ऊर्जा विभाग करीब 6 हजार पदों पर विभागीय स्तर से भर्ती प्रक्रिया कर रहा है। वहीं नगरीय विकास एवं आवास विभाग करीब 375 इंजीनियरों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी एजुकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) से संपर्क कर चुका है।

विभाग के अनुसार, कर्मचारी चयन मंडल से संपर्क करने पर तत्काल भर्ती के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिली। इसके बाद केंद्र सरकार की एजेंसी से प्रक्रिया कराने की पहल की गई। एजेंसी ने करीब चार महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है।

ऊर्जा विभाग में 6 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी

ऊर्जा विभाग करीब 6 हजार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए विभागीय स्तर पर परीक्षा कराने की तैयारी में है। विभाग का लक्ष्य अक्टूबर 2026 तक प्रक्रिया पूरी करने का है। इससे पहले विभाग करीब 4,300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कर चुका है।

पुलिस मुख्यालय भी भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना अलग भर्ती बोर्ड गठित करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना है।

स्वास्थ्य विभाग में एक माह में भर्ती

सीधी भर्ती के लिए कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग को मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2022 के प्रविधान में एक बार के लिए छूट दी है। इसके तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर की जाएगी।

इसमें प्रत्येक माह की एक तारीख को एमपी लानलाइन पोर्टल पर विभाग की रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी, जिनके आधार पर 15 तारीख तक आवेदन करने होंगे। इन पर विचार कर द्वितीय बुधवार को साक्षात्कार के लिए बुला लिया जाएगा और पात्र होने पर नियुक्ति दे दी जाएगी।

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भर्ती एजेंसियों पर दबाव कम करने की कवायद

सरकार की इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भर्ती एजेंसियों पर बढ़ते काम के दबाव को कम करना और विभागों की जरूरत के मुताबिक नियुक्तियां जल्द पूरी करना है। कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक 2026 परीक्षा सूची में कृषि, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, तकनीकी शिक्षा समेत कई विभागों की परीक्षाएं पहले से शामिल हैं।

इस बदलाव के तहत विभागीय भर्ती या बाहरी एजेंसी के माध्यम से चयन का विकल्प जरूरत और पदों की संख्या के आधार पर अपनाया जा रहा है।