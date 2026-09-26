ट्रेनों से नशे की तस्करी, 3.5 करोड़ की ड्रग के साथ नाइजीरियन महिला समेत दो गिरफ्तार; भोपाल में DRI का बड़ा एक्शन

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने लगातार दो दिन बड़ी कार्रवाई की। टीम ने भोपाल जंक्शन और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अलग-अलग ट्रेनों से पहुंचे दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 4.382 किलो क्रिस्टल एम्फेटामिन बरामद की। जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपये बताई गई है। गिरफ्तार आरोपितों में एक नाइजीरियन महिला भी शामिल है।

दोनों आरोपितों के खिलाफ NDPS एक्ट, 1985 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। DRI अब यह पता लगाने में जुटी है कि एम्फेटामिन की खेप कहां से लाई गई थी और इसके पीछे कौन सा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है।

भोपाल जंक्शन पर डफल बैग से मिली ड्रग DRI को 23 सितंबर को सूचना मिली थी कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन के जरिए एक यात्री नशीले पदार्थ की खेप लेकर भोपाल पहुंचने वाला है। सूचना के आधार पर टीम ने भोपाल जंक्शन पर निगरानी बढ़ाई और ट्रेन के पहुंचते ही संदिग्ध यात्री को रोक लिया।

उसके नीले रंग के डफल बैग की तलाशी लेने पर तीन पालीथिन पैकेट बरामद हुए। इनमें सफेद क्रिस्टलनुमा पदार्थ भरा था, जिसका वजन 2.014 किलो निकला। फील्ड टेस्ट किट से जांच करने पर पदार्थ की पहचान एम्फेटामिन के रूप में हुई। इसके बाद यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया।