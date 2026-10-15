भोपाल डबल मर्डर केस: पूर्व ASI को दोहरा आजीवन कारावास, पत्नी पर 56 और साली पर 12 बार किए थे चाकू से वार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पत्नी और साली की बेरहमी से हत्या करने के मामले में भोपाल की विशेष अदालत ने पुलिस के पूर्व सहायक उपनिरीक्षक (ASI) योगेश मरावी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सुचिता श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को दोनों हत्याओं के मामले में दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने प्रत्येक हत्या के लिए एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामले में आरोपित को प्रतिबंधित आकार-प्रकार का 10 इंच लंबा चाकू रखने के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत तीन साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुधाविजय सिंह भदौरिया ने पैरवी की।

पत्नी-साली पर दनादन चाकू से वार अभियोजन के अनुसार, वारदात के दौरान आरोपित ने पत्नी मेघा उइके पर चाकू से करीब 56 वार किए थे, जबकि साली विनीता पर लगभग 12 बार हमला किया गया था। मामले में पेश साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराया।

घर में घुसा, दरवाजा बंद किया और कर दिया हमला घटना 3 दिसंबर 2024 की है। मृतक महिलाओं की भांजी आर्या मंडावी ने ऐशबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच घर में काम करने वाली सेवंती का फोन आया। सेवंती ने बताया कि वह मेघा उइके के घर पहुंची थी, तभी योगेश मरावी चाकू लेकर अंदर घुस आया। उसने उसे रोकते हुए दरवाजा बंद कर लिया।

कुछ देर बाद घर के भीतर से बचाओ-बचाओ की आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाज सुनकर आर्या अपने स्वजन के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन घर का दरवाजा बाहर से बंद था। अंदर जाकर देखा तो मेघा और विनीता के शव कमरे के फर्श पर पड़े थे। दोनों के पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू के गहरे घाव थे। घटनास्थल पर खून फैला हुआ था।