भोपाल में हैरिटेज होटल ग्रुप से एक करोड़ की साइबर ठगी, 95 लाख रुपये हुए जब्त

डिजिटल डेस्क, भोपाल। शहर के प्रसिद्ध हैरिटेज होटल नूर-उस-सबाह पैलेस से जुड़े रिलायबल ग्रुप के साथ एक करोड़ रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है।

ग्रुप को एक कंपनी को एक करोड़ रुपये का भुगतान करना था, लेकिन साइबर ठगों ने संबंधित कंपनी की मेल आईडी से मिलती-जुलती फर्जी आईडी बनाकर संपर्क किया और बैंक खाते की जानकारी भेज दी।

ग्रुप ने उस खाते में राशि ट्रांसफर कर दी। करीब दो घंटे बाद संबंधित कंपनी ने रकम नहीं मिलने की जानकारी दी, तो ठगी का खुलासा हुआ। मामले की सूचना साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दी गई।

शिकायत मिलते ही स्टेट साइबर पुलिस ने एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से कार्रवाई शुरू की और ठगी की 95 लाख रुपये की राशि विभिन्न बैंक खातों में होल्ड करा दी। हालांकि, अब तक नियमित एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

ग्रुप के अकाउंटेंट संजय लाखोटिया ने बताया कि 27 अगस्त को एक करोड़ रुपये का भुगतान करना था, इसी दौरान ठगों ने फर्जी ई-मेल आईडी और वाट्सएप से बैंक खाते की जानकारी भेजी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि ठगों ने रकम मिलते ही उसे तेजी से अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया।