भोपाल में पति-पत्नी ने घर में लगाई फांसी, बच्चों का कमरा था बाहर से बंद; भाई ने लगाए गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम रायपुरा में एक दंपती ने घर के भीतर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सोमवार सुबह जब लोगों को इस घटना का पता चला तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय सुरेंद्र सिलावट और उनकी 34 वर्षीय पत्नी मोनाबाई के रूप में हुई है।

दंपती के दो बच्चे (एक 11 वर्षीय बेटी और नौ वर्षीय बेटा) हैं। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और 2012 में उन्होंने प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने मर्ग कायमी के बाद मामले को विवेचना में लिया है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव स्वजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं।

सुबह दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने दी सूचना ईंटखेड़ी थाने के एसआई नवीन गौर के अनुसार, सुरेंद्र सिलावट निर्माणाधीन इमारतों में सेंटिंग बांधने का ठेका लेते थे, जबकि उनकी पत्नी मोनाबाई स्व-सहायता समूह से जुड़ी थीं और जरूरत पड़ने पर खेतों में भी काम करती थीं। सोमवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे जब पड़ोसी किसी काम से उनके घर पहुंचे, तो मुख्य दरवाजा बंद मिला।

खिड़की से झांकने पर दंपती के शव रसोई वाले कमरे में फंदे पर लटके दिखे, जबकि दोनों बच्चे दूसरे कमरे में थे और उनके कमरे की कुंदी बाहर से लगाई गई थी। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस और चौकीदार को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।