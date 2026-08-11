भोपाल: शराब पीने से रोकने पर सिपाही को कार में किया अगवा, चलती गाड़ी में पिटाई; लाइव लोकेशन भेजकर बचाई जान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ गए कि उन्होंने गश्त कर रहे पुलिसकर्मी को ही निशाना बना डाला। शाहपुरा थाना क्षेत्र के दानापानी इलाके में खुले में शराब पीने से रोकने पर दो युवकों ने आरक्षक को जबरन अपनी कार में बैठा लिया। इसके बाद चलती इनोवा में उसके साथ मारपीट की और जान से मारकर जंगल में फेंक देने की धमकी दी।

मुश्किल हालात में भी आरक्षक ने सूझबूझ दिखाई और चलती कार से अपनी लाइव लोकेशन थाना प्रभारी को भेज दी। डीबी मॉल और जीजी फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक के कारण कार की रफ्तार कम होते ही वह गेट खोलकर चलती गाड़ी से कूद गया और अपनी जान बचाई। वारदात के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

शराब पीने से रोका तो पुलिसकर्मी को ही ले गए जानकारी के अनुसार, शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात करीब 12:30 बजे आरक्षक सुंदरम पटेल और मयंक ठाकुर बाइक से गश्त कर रहे थे। दानापानी शराब दुकान के पास उन्हें एक इनोवा कार में दो युवक खुले में शराब पीते दिखाई दिए।

पुलिसकर्मियों ने दोनों को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने से रोका तो विवाद शुरू हो गया। कार्रवाई के लिए आरक्षक सुंदरम पटेल दोनों युवकों को थाने ले जाने के उद्देश्य से उनकी कार में बैठ गए। लेकिन आरोपितों ने कार थाने की ओर ले जाने के बजाय तेज रफ्तार में डीबी मॉल की तरफ दौड़ा दी।

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कार में पीटा, मोबाइल छीनने की कोशिश कार में बैठाने के बाद आरोपितों ने आरक्षक सुंदरम के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचना देने से रोकने के लिए उसका मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया। आरोपित लगातार उसे जान से मारकर जंगल में फेंक देने की धमकी दे रहे थे।

इधर, आरक्षक मयंक ठाकुर अपनी बाइक से इनोवा का पीछा करता रहा। इसी दौरान सुंदरम ने मौका पाकर अपने मोबाइल से थाना प्रभारी को लाइव लोकेशन भेज दी। ट्रैफिक में धीमी हुई कार तो कूदकर बचाई जान इनोवा गणेश मंदिर होते हुए डीबी मॉल और जीजी फ्लाईओवर की ओर पहुंची। वहां ट्रैफिक और पुलिस की मौजूदगी के कारण कार की रफ्तार कम हुई। आरक्षक सुंदरम ने इसी मौके का फायदा उठाया और कार का गेट खोलकर नीचे कूद गया।