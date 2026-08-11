त्विषा मौत केस: चार्जशीट पेश करने CBI ने मांगी छह दिन की मोहलत, 17 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क, भोपाल। नोएडा से भोपाल में ब्याही गई एक्टर और मॉडल त्विषा शर्मा की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मंगलवार को आरोप पत्र पेश नहीं हो सका। सीबीआई ने कोर्ट से चार्जशीट दाखिल करने के लिए छह दिन का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभना भलावे की अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब सीबीआई को 17 अगस्त को आरोप पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी।

मामले में त्विषा की सास और भोपाल की सेवानिवृत्त जिला जज गिरिबाला सिंह तथा अधिवक्ता पति समर्थ सिंह आरोपित हैं। मंगलवार को दोनों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। दोनों आरोपित दो जून से न्यायिक हिरासत में हैं।

12 मई को ससुराल में हुई थी त्विषा की मौत ग्रेटर नोएडा निवासी मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामला सामने आने के बाद इसकी जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी। जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की है और अब आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में है।

विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिए दो अधिवक्ता, पैरवी में नहीं आए गिरिबाला सिंह की कानूनी मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दो वकील मुहैया कराए हैं। हालांकि दोनों वकील मंगलवार को सुनवाई में शामिल नहीं हुए। गिरिबाला की ओर से उनके पुराने अधिवक्ता ने ही पक्ष रखा।