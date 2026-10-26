खरगे के बयान पर भोपाल में गरमाई सियासत: भाजपाइयों ने घेरा कांग्रेस दफ्तर, पुलिस ने चलाई वाटर केनन

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिता को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी के विरोध में सोमवार को भाजपा ने प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए पैदल मार्च निकाला। इस दौरान शिवाजी नगर चौराहे पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। हालात संभालने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा।

प्रदर्शन में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य, विधायक भगवानदास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय और भाजपा के शहर अध्यक्ष रविंद्र यति सहित कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी रेडक्रॉस अस्पताल के सामने एकत्रित हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़े।