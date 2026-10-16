भोपाल में 13 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, खंडहर में छिपाया शव; आक्रोशित लोगों ने घेरा थाना

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ क्षेत्र में 13 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बच्ची का शव बाजार के पास स्थित एक खंडहरनुमा इमारत की तीसरी मंजिल पर कंबल में लिपटा मिला। पुलिस ने मामले में 23 वर्षीय मुईन बेग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में बच्ची आरोपी के साथ जाती दिखाई दी थी। घटना से आक्रोशित लोगों ने बैरागढ़ थाने का घेराव कर विरोध जताया।

बाजार से लापता हुई थी बच्ची पुलिस के मुताबिक, गुरुवार रात करीब आठ बजे बच्ची बैरागढ़ बाजार में अपने स्वजन को आखिरी बार दिखाई दी थी। इसके बाद वह लापता हो गई। परिजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चलने पर बैरागढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।