अब डिजिटल घड़ी में दिखेगा ‘आठ पहर’ का समय, भारतीय परंपरा पर आधारित डिजाइन को मिला पेटेंट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। तकनीक के इस युग में घड़ी की सुइयां भले ही आधुनिक समय के अनुसार चलती हों, लेकिन अब एक नई डिजिटल दीवार घड़ी भारतीय परंपरा में समय को समझने का नया माध्यम बनने जा रही है। भारतीय समय-गणना की प्राचीन ‘आठ पहर’ अवधारणा पर आधारित इस घड़ी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से डिजाइन पेटेंट प्राप्त हुआ है। यह प्रयोग भारतीय पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का अनूठा प्रयास है, जिसे गणितीय और शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

तीन शोधार्थियों के नाम दर्ज हुआ डिजाइन इस डिजिटल वाल क्लॉक का डिजाइन पेटेंट क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआईई) भोपाल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रजत कौशिक, मनीष कुशवाहा और उनके सहयोगी विवेक यादव के नाम पर है। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने आठ सितंबर को पंजीकृत डिजाइन क्रमांक 494340-001 और पेटेंट प्रमाण पत्र जारी किया है।

भारतीय समय-ज्ञान को आधुनिक रूप देने का प्रयास दरअसल ‘आठ पहर’ भारतीय पारंपरिक समय-विभाजन की प्राचीन अवधारणा है, जिसमें दिन और रात के 24 घंटों को अलग-अलग आठ पहरों में बांटकर समय को समझा जाता है। डॉ. रजत कौशिक और मनीष कुशवाहा ने इस अवधारणा को आधुनिक डिजिटल घड़ी के रूप में प्रस्तुत किया है।