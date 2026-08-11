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    बच्चों की आंखों पर बढ़ रहा स्क्रीन टाइम का असर, AI आधारित ऐप पहले ही बताएगा बढ़ते चश्मे का खतरा; एम्स भोपाल बना रहा विशेष टूल

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 06:32 PM (GMT+05:30)

    एम्स भोपाल बच्चों की आंखों पर बढ़ते स्क्रीन टाइम के असर को देखते हुए एक AI-आधारित मोबाइल ऐप विकसित कर रहा है। यह ऐप बच्चों के चश्मे का नंबर बढ़ने के ख ...और पढ़ें

    -प्रतीकात्मक चित्र।

    -प्रतीकात्मक चित्र।

    HighLights

    1. एम्स भोपाल AI ऐप से बच्चों की आंखें बचाएगा।

    2. स्क्रीन टाइम से बढ़ते चश्मे का खतरा अब कम होगा।

    3. 5000 बच्चों पर होगा अध्ययन, AI मॉडल प्रशिक्षित होगा।

    मुकेश विश्वकर्मा, भोपाल। मोबाइल, टीवी और पढ़ाई के लिए स्क्रीन पर बढ़ता समय बच्चों की आंखों के लिए चिंता का कारण बन रहा है। इसी बढ़ते खतरे को समय रहते पहचानने के लिए एम्स भोपाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एक मोबाइल एप विकसित कर रहा है। यह एप बच्चों की आंखों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर पहले ही संकेत दे सकेगा कि आने वाले समय में उनके चश्मे का नंबर बढ़ने का कितना खतरा है।

    इस तकनीक का उद्देश्य आंखों की समस्या गंभीर होने से पहले बच्चों की पहचान करना और समय पर चिकित्सकीय सलाह एवं उपचार उपलब्ध कराना है, ताकि दृष्टि कमजोर होने के जोखिम को कम किया जा सके।

    पांच जिलों के 5 हजार स्कूली बच्चों पर होगा सर्वे

    एम्स भोपाल के इस अनुसंधान कार्यक्रम का पंजीयन केंद्र सरकार की क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में किया गया है। अध्ययन के पहले चरण में भोपाल संभाग के पांच जिलों के करीब पांच हजार स्कूली बच्चों को शामिल किया जाएगा। इनमें छह से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे होंगे।

    अध्ययन के दौरान बच्चों की आंखों की जांच के साथ उनके चश्मे का नंबर, आंख की लंबाई और दैनिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें बच्चे दिन में कितने घंटे मोबाइल या अन्य स्क्रीन देखते हैं, कितनी देर पढ़ाई करते हैं, टीवी या सिनेमा देखने में कितना समय बिताते हैं और रोजाना कितनी देर खुले मैदान में खेलते हैं, जैसी जानकारियां शामिल होंगी।

    500 बच्चों की दो साल तक होगी निगरानी

    पहले चरण में शामिल पांच हजार बच्चों में से करीब 500 बच्चों का चयन दूसरे चरण के लिए किया जाएगा। इन बच्चों की दो साल तक हर छह महीने में आंखों की जांच की जाएगी। इससे विशेषज्ञों को यह समझने में मदद मिलेगी कि अलग-अलग बच्चों में चश्मे का नंबर किस गति से बढ़ रहा है और इसके पीछे कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं।

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    AI को सिखाया जाएगा बच्चों की आंखों का 'जोखिम पैटर्न'

    अध्ययन के दौरान जुटाए गए आंकड़ों का इस्तेमाल AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए एक्सजी-बूस्ट और डीप लर्निंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

    बच्चे की उम्र, आंखों से जुड़े माप, चश्मे का नंबर और स्क्रीन टाइम समेत अन्य जानकारी AI सिस्टम में दर्ज करने के बाद एप उसके भविष्य में चश्मे का नंबर बढ़ने के जोखिम का अनुमान लगाने में मदद करेगा। इससे डॉक्टर ऐसे बच्चों की पहचान कर सकेंगे, जिन पर विशेष निगरानी की जरूरत है।

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    एथिक्स कमेटी से मिली मंजूरी

    एम्स भोपाल के अनुसार अनुसंधान को संस्थान की एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है। अध्ययन में बच्चों की भागीदारी उनकी लिखित अनुमति और अभिभावकों की सहमति के बाद ही होगी।

    इस अनुसंधान कार्यक्रम में डा. विद्या वर्मा, डा. समेंद्र कर्खुर, डा. अरुशि बेरी, डा. ज्योति सिंघई और डा. धीरज कुमार अग्रवाल शामिल हैं। अध्ययन से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर AI आधारित मॉडल को विकसित और परिष्कृत किया जाएगा, ताकि बच्चों में दृष्टि संबंधी जोखिम की शुरुआती पहचान में इसका उपयोग किया जा सके।

    भारत में अभी ऐसा कोई बड़ा डाटा नहीं है, जो बताए कि अलग-अलग इलाकों और परिवारों में बच्चों के चश्मे का नंबर क्यों बढ़ रहा है। इस एप के जरिये ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें समय पर सलाह और इलाज दिया जा सकेगा।
    - डॉ. प्रीति सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, नेत्र विज्ञान विभाग, एम्स भोपाल