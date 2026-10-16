बैतूल में दूध-केला खाने के बाद 32 बच्चों को उल्टी-दस्त, अस्पताल में कराया भर्ती

डिजिटल डेस्क, बैतूल। जिले के भीमपुर विकासखंड में स्थित ग्राम भांडरी में शुक्रवार को स्वयंसेवी संस्था के सेवा कुटीर स्कूल में पढ़ने वाले 32 बच्चे दूध और केले का सेवन करने के बाद उल्टी-दस्त से पीड़ित हो गए। घबराए स्वजन तत्काल ही शाम करीब चार बजे बच्चों को लेकर भीमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने बताया कि बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। उन्हें जिला अस्पताल या अन्य कहीं रेफर करने की भी जरूरत नही है। दूध के नमूने लेकर जांच कराई जाएगी, ताकि पता चल सके कि बच्चों की हालत किस कारण से बिगड़ी है।

सेवा कुटीर से लौटे थे बच्चे एक पीड़ित बच्चे के पिता सुमरत कासदे ने बताया कि भांडरीढाना में परिवार एजुकेशन सोसायटी के द्वारा सेवा कुटीर स्कूल का संचालन किया जाता है, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के साथ अन्य गतिविधियां सिखाई जाती हैं। शुक्रवार को जब बच्चे घर आए तो कुछ देर बाद उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी।

पूछने पर बताया कि स्कूल में उन्हें दूध-केला और बरबटी के बीज खाने के दिए गए थे। जब एक के बाद एक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी तो स्वजन उन्हें लेकर भीमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। तत्काल ही बच्चों का उपचार प्रारंभ किया गया।