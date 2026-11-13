दादा-दादी से लेकर Gen-Z तक, रामोजी फिल्म सिटी हर उम्र के लिए क्यों है कुछ खास?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। यात्रा का मतलब अब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना या कुछ मशहूर इमारतों की तस्वीरें खींचना भर नहीं रह गया है। खासतौर पर आज की युवा पीढ़ी- मिलेनियल्स और जेन-जी के लिए घूमने की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। वे अब किसी कहानी को दूर से देखने के बजाय खुद उस कहानी का किरदार बनना चाहते हैं।

बदलते लाइफस्टाइल, युवाओं की नई ट्रैवल प्राइयोरिटी और मनोरंजन की दुनिया में आ रहे इस नए नजरिए को समझने के लिए हमने खास बातचीत की रामोजी फिल्म सिटी की डायरेक्टर, सोहना चेरुकुरी से। खुद भी जेन Z पीढ़ी का हिस्सा होने के नाते, सोहाना ने बेहद सहज और दिलचस्प अंदाज में बताया कि आज का यात्री आखिर क्या तलाश रहा है।

युवाओं में बदल गया ट्रेवल का अंदाज बदलते समय के साथ अब लोगों का घूमने-फिरने का अंदाज भी बदल गया है। खासकर मिलेनियल्स और जेन- जी के बीच इस ट्रेंड मे काफी बदलाव आ गया है। मनोरंजन की चाहत कभी नहीं बदलती, बल्कि यह हमेशा बढ़ती ही जाती है।

आज की जेन-जी पीढ़ी सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि वे किसी अनुभव का हिस्सा बनना चाहती है। खुद एक जेन-जी होने के नाते सोहना बताती हैं कि हमारी पीढ़ी की सोच में एक बड़ा बदलाव आया है- वे बचत करने के बजाय यादें बनाने और नए अनुभव हासिल करने में इंवेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं।

रामोजी फिल्म सिटी में हर उम्र के लिए कुछ खास इसी क्रम में रामोजी फिल्म सिटी हमेशा अपने मेहमानों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता है। यहां सिर्फ जेन- जी ही नहीं, बल्कि दादा-दादी, माता-पिता- यानी हर उम्र के लोगों के लिए कुछ-न- कुछ खास मौजूद हैं, जो उन्हें एक अलग अनुभव देने का प्रयास करता है।

नई तकनीक और AI के साथ तालमेल बिठा रहा रामोजी फिल्म सिटी तकनीक और AI के इस दौर में अनुभव की तलाश कर रहे जेन-जी के लिए रामोजी फिल्म सिटी कई तरह के प्रयास कर रही है। जेन-जी पीढ़ी अपने अनुभवों के बारे में पोस्ट करना और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना पसंद करती है। आजकल 'यूजर-जनरेटेड कंटेंट' (जैसे रील्स आदि) काफी लोकप्रिय हो चुका है।