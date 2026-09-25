ताजमहल से कहीं ज्यादा खूबसूरत है संगमरमर का ये मंदिर, नक्काशी देख ठहर जाएंगी निगाहें; दिलचस्प है इतिहास

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान का माउंट आबू अरावली की पहाड़ियों के बीच छिपा इकलौता हिल स्टेशन है और इसी हिल स्टेशन में स्थित है दुनिया का सबसे मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिर। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, इसकी खूबसूरती भी एक वजह है जो पर्यटकों को इस ओर आकर्षित करती है।

आइए आपको दिलवाड़ा जैन मंदिर की सुंदरता और इतिहास दोनों के बारे में विस्तार से बताते हैं। संगमरमर पर नक्काशी एक मिसाल दिलवाड़ा जैन मंदिर का इतिहास 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच गुजरात के चालुक्य (सोलंकी) राजवंश के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। इसके निर्माण का श्रेय 1031 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह को जाता है।

यह मंदिर भारतीय मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है और इसकी संगमरमर पर की गई नक्काशी तो किसी मिसाल से कम नहीं है। कहते हैं कि इसकी नक्काशी दुनिया की सबसे सूक्ष्म पत्थर कारीगरी में गिनी जाती है। यह मंदिर बाहर से देखने पर किसी सामान्य मंदिर जैसा ही लग सकता है, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही संगमरमर की इतनी शानदार कारीगरी दिखाई देती है, जिसकी तारीफ के लिए शब्द भी कम हैं। श्वेतांबर जैन परंपरा से है संबंध दिलवाड़ा जैन मंदिर में कुल 5 प्रमुख मंदिर हैं जिनका संबंध जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से है। इनमें पांच मंदिरों का समूह है: विमल वसाही इनमें पहला मंदिर विमल वसाही 1031 ई. के आसपास बनाया गया था। यह प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव (आदिनाथ) को समर्पित है। यही स्थान पूरे मंदिर का हृदय कहा गया है, जिसे रंग मंडप भी कहते हैं। इसकी छत पर की गई नक्काशी, विशाल मंडप और स्तंभ देखने लायक स्थान है।

लूणा वसाही दूसरा मंदिर लूणा वसाही का निर्माण गुजरात शासकों के मंत्री वस्तुपाल और तेजपाल ने 1230 ई. में करवाया था। बता दें कि यह 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को समर्पित है। इसी स्थान पर संगमरमर का बना कल्पवृक्ष और हाथी मंडप भी है।