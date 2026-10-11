रेलवे स्टेशन पर कुली की मनमानी नहीं करनी पड़ेगी बर्दाश्त, ज्यादा पैसे मांगने पर ऐसे करें शिकायत; होगी कार्रवाई

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रेन के सफर के दौरान भारी सामान उठाने के लिए हम सभी कभी न कभी कुलियों की मदद जरूर लेते हैं। हालांकि, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ कुली यात्रियों से तय सरकारी रेट से काफी ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। जानकारी न होने के कारण अक्सर लोग उन्हें उनके द्वारा मांगे गए पैसे दे भी देते हैं।

अगर आपके साथ भी कभी ऐसी घटना हुई है, तो अब चुपचाप पैसे देने की जरूरत नहीं है। रेलवे मंत्रालय ने कुलियों की इस मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम तैयार किए हैं। अगर आप सही तरीके से शिकायत करते हैं, तो दोषी कुली पर भारी जुर्माना लगने के साथ-साथ उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आइए जानते हैं कि आप किन-किन तरीकों से ओवरचार्जिंग की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

इंटरनेट के जरिए करें 'रेल मदद' पर शिकायत अगर आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप तुरंत रेलवे की वेबसाइट (railmadad.indianrailways.gov.in) या उनके मोबाइल ऐप 'रेल मदद' का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 'स्टेशन कंप्लेंट' वाले सेक्शन में जाना होगा। वहां कुली का बिल्ला नंबर दर्ज करके आप ज्यादा पैसे मांगने की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल पर की गई शिकायतों पर बहुत तेजी से कार्रवाई होती है।

अधिकारियों से मिलकर दें लिखित शिकायत आप चाहें तो स्टेशन पर ही मौजूद स्टेशन मास्टर या मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के पास जाकर अपनी लिखित शिकायत भी दे सकते हैं। हर बड़े रेलवे स्टेशन पर कुलियों का एक निर्धारित रेट लिस्ट बोर्ड लगा होता है। नियमों के मुताबिक, अगर कोई कुली तय किए गए रेट से एक रुपया भी ज्यादा मांगता है, तो उस पर सख्त जुर्माना लगाया जाता है।

कॉल के जरिए भी दर्ज करा सकते हैं अपनी परेशानी अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या वेबसाइट चलाने में दिक्कत आ रही है, तो आप सीधे अपने फोन से रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल मिला सकते हैं। कॉल लगने पर अधिकारी को अपने रेलवे स्टेशन का नाम, कुली का बिल्ला नंबर और घटना की पूरी जानकारी दें। शिकायत दर्ज होते ही स्टेशन पर मौजूद सुरक्षा अधिकारी आपकी मदद के लिए तुरंत उस जगह पर पहुंच जाएंगे।