IRCTC Tour Package: गर्मियों में बनाएं मैसूर व ऊटी घूमने का प्लान, आईआरसीटीसी के साथ बजट में करें यहां की सैर

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Tour Package: भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने दक्षिण भारत की यात्रा के लिए एक पैकेज लांच किया है। यह हवाई यात्रा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 19 जून को शुरू होगी। जिसमें बैंगलुरू, मैसूर, ऊटी और कुर्ग की यात्रा कराई जाएगी।

- इस टूर पैकेज में यात्रियों को लखनऊ से बैंगलुरू तक आने और जाने की फ्लाइट की सुविधा मिलेगी।

- ठहरने के लिए फाइव स्टार होटल की सुविधा मिलेगी।

- एसी व्हीकल्स से लोकल साइट सीन की व्यवस्था भी आईआरसीटीसी करेगा।

मैसूर में देवी चामुंडी को समर्पित चामुंडी मंदिर, वृंदावन गार्डन, ऊटी में बांदीपुर नेशनल पार्क शूटिंग स्पॉट और नौ मील शूटिंग प्वाइंट का वेनलॉक डाउन, दुबारे एलिफेंट कैंप, कुशल नगर में मठ का दर्शन, अभय जलप्रपात की सैर कराई जाएगी।

- इस पैकेज में तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर प्रति व्यक्ति 39,050 रुपए खर्च करने होंगे।

- दो व्यक्तियों के एक साथ ठहहने पर 41,100 रुपए प्रति व्यक्ति देना होगा।

- एक व्यक्ति के लिए 53,600 रुपए खर्च करने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप मैसूर, ऊटी व कुर्ग के मनमोहक दृश्यों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Explore #Bangalore & beyond with #IRCTC! Get ready for 6 Nights/7 Days of #fun and #adventure in #Bangalore, #Mysore, #Ooty & #Coorg.

Book your #package now and experience the beauty of South India. https://t.co/BJAPMcYTyD— IRCTC (@IRCTCofficial) May 19, 2023